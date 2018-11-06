На дне Волги нашли ладью, затонувшую до эпохи Ивана Грозного

Ладья была изготовлена в 1415 году (±85 лет).

Старинную ладью, затонувшую еще до эпохи Ивана Грозного, нашли на дне Волги в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба Самарского государственного технического университета.

Объект обнаружили в селе Винновка трудники Свято-Богородичного Казанского монастыря. Позже специалисты самарского политеха и водолазы взяли фрагмент древесины и полуметровый металлический кованый гвоздь с ладьи. Радиоуглеродный анализ деревянной частицы ладьи показал, что объект был сделан в 1415 году (±85 лет).

Размер затонувшей ладьи составляет порядка 50 метров в длину и 20 метров в ширину. По мнению ученых, самарская находка поможет уточнить, в каких отношениях были территории Среднего Поволжья, Верхней и Нижней Волги, как осуществлялась торговля и так далее.

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Фото: СамГТУ