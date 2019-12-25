Умер старейший хоккеист в мире Марк Сертич

Американскому спортсмену было 99 лет.

Умер старейший хоккеист в мире. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американской ассоциации хоккея. Специалисты рассказали, что Марк Сертич скончался в возрасте 99 лет в городе Дулут в штате Миннесота. Причины смерти хоккеиста не раскрываются.

Игрок оказался в Книге рекордов Гиннеса как самый возрастной хоккеист планеты. Последние годы Сертич восстанавливался после перенесенного инсульта. Он не принимал обезболивающие препараты, так как не верил в их эффективность. Хоккеист продолжал работу тренером молодежных команд. Весной он должен был принять участие в турнире для возрастных спортсменов, но мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса.

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