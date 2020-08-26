Причина смерти Райли Гейла не уточняется.

Лидер группы Power Trip умер в 34 года. Об этом сообщается на официальном Twitter-аккаунте коллектива. Коллеги по группе рассказали, что лидер американской треш-метал-группы Райли Гейл скончался. Причина смерти артиста не раскрывается. Позже родственники уведомят фанатов о месте и времени похорон.

Напомним, что Райли Гейл основал группу Power Trip в 2008. В это время он еще учился в Университете Северного Техаса. В дискографии группы есть два альбома. Первый вышел в 2013 году под названием Manifest Decimation, второй - Nightmare Logic, который издан в 2017 году.

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Видео: YouTube / BANGERTV - All Metal