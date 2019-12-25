Танцовщику было 82 года.

Умер народный артист России Владимир Никонов. Об этом сообщили представители пресс-службы Большого театра России. Они рассказали, что солист балета скончался на 83-м году жизни.

Сегодня в 67 больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался Народный артист России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов пресс-служба Большого театра

Напомним, Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года. Он обучался в столичном хореографическом училище (сейчас - государственная академия хореографии). Артист являлся солистом балета Большого театра с 1957 по 1978 года. С 1978 года он завершил карьеру танцовщика и стал преподавателем.

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