В Дубае запустили государственную криптовалюту

В Дубае запустили собственную криптовалюту, с помощью которой можно оплачивать государственные и негосударственные услуги.

В Дубае кредитное подразделение министерства экономического развития эмирата и британская компания Object Tech Group Ltd подписали соглашение о запуске государственной криптовалюты под названием emCash, сообщает новостное агентство WAM.

Власти уверены, что подобное решение не только повысит конкурентоспособность в туристическом направлении и поменяет образ жизни, но и полностью изменит бизнес. Введение криптовалюты сделает еще один шаг в сторону «умной» экономики, считает заместитель директора экономического развития Али Ибрахим.

Главными преимуществами цифровых денег считается быстрая обработка платежей, простота и сравнительно небольшая стоимость транзакции.

О введении цифровых монет задумываются многие страны мира. Так, например, в Швеции установили, что наличные с каждым днем теряют свою популярность. По данным прошлого года лишь 15% платежей были осуществлены наличными, все остальные приходятся на мобильные кошельки и карты.

Также собственную криптовалюту «эсткоин» была намерена запустить Эстония, но по соглашению Евросоюза официальной валютой является евро.

Подобным вопросом озадачились и в России. ЦБ и Минсвязи говорили о том, что в стадии разработки находится проект «киберрубля».