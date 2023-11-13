В Донецке вынесен приговор командиру взвода ВСУ, застрелившему пять мирных жителей Мариуполя

Олег Завалецкий будет отбывать срок в колонии строгого режима.

В городе Донецке вынесен приговор командиру взвода Вооруженных сил Украины, застрелившему пять мирных жителей Мариуполя и раненого военнопленного. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Генеральной прокуратуры страны. Они пояснили, что Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего иностранца. Речь идет о главе отдельного инженерно-саперного взвода 501 отдельного батальона морской пехоты ВСУ Олеге Завалецком. Мужчина признан виновным по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ, а также части 1 статьи 356 УК РФ. Речь идет об убийстве двух и более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти, совершенном группой лиц, жестоком обращении с военнопленным и гражданским населением на оккупированной территории).

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Завалецкого к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Специалисты установили, что в период с марта по апрель 2022 года Олег Завалецкий находился на боевой позиции на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища. Там мужчина выполнял приказы вышестоящего командира. Он совершил убийство ранее задержанных пяти мирных граждан и одного раненого военнопленного.

Директор турфирмы получил четыре года колонии за организацию смертельного тура на Камчатке.

Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура России