Директор турфирмы получил четыре года колонии за организацию смертельного тура на Камчатке

В турпоходе на Ключевскую сопку погибли девять путешественников.

Директор новосибирской туристической фирмы "Экстрим тайм" получил четыре года лишения свободы за организацию похода на Ключевской вулкан в сентябре 2022 года.Известно, что во время данного мероприятия погибли девять человек, в том числе гид компании. Соответствующее заявление сделали сотрудники местной прокуратуры и Следственного комитета.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. пресс-служба СК РФ

Напомним, что директор предприятия, зная о закрытии маршрута и запрете проведения туристических походов к вулкану Ключевская сопка, все равно разместил рекламное объявление об организации восхождения на природный объект. По условиям соглашения путешественники самостоятельно прибыли в регион, разместились, а затем прошли инструктаж с нанятыми директором фирмы сопровождающими Иваном Алабугиным и Андреем Мищенко. Поход начался 30 августа 2022 года без разрешения природного парка на посещение, а также по неутвержденному маршруту. Группа отправилась в поход в сопровождении Алабугина и Мищенко, которые на тот момент не имели необходимой квалификации на проведение похода в условиях повышенной сложности.

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Фото и видео: Следственный комитет России