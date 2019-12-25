В Домодедово устранены последствия ледяного дождя и возобновлены рейсы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Наледь на взлётных полосах устранена — они посыпаны реагентами.
По словам представителей аэропорта, ситуация стабилизируется.
Ранее мы писали, что в московском аэропорту Домодедово временно ограничили полеты из-за ледяного дождя. Ограничения вводили с 6:35 до 7:45 по московскому времени. Причина ограничений в том, что на взлётной полосе образовалась наледь, которая значительно уменьшает коэффициент сцепления.
Фото: pixabay.com
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