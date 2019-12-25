В Домодедово временно ограничили полеты из-за ледяного дождя

Актуальная информация отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени.

В московском аэропорту Домодедово временно ограничили полеты из-за ледяного дождя. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителя аэропорта.

Отмечается, что ограничения вводили с 6:35 до 7:45 по московскому времени. Причина ограничений в том, что на взлётной полосе образовалась наледь, которая значительно уменьшает коэффициент сцепления. Сейчас полосу чистят и посыпают реагентами.

Для решения проблемы создан оперативный штаб, который должен обеспечить безопасность пассажиров.

Актуальная информация отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени.

Ранее мощный взрыв прогремел в аэропорту Йемена в момент прибытия правительства.

Фото: pixabay.com