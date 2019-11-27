В Доме ветеранов сцены поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Письмо с поздравлением от президента передал Вячеслав Макаров.

Сегодня, 23 февраля, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров посетил Дом ветеранов сцены имени М.Г. Савиной.

Он поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, петербургского врача-фониатра Валентину Парашину.

От имени органов исполнительной власти Санкт-Петербурга врача поздравила первый заместитель Главы администрации Петроградского района Марина Лыбанева.

Вячеслав Макаров также передал Валентине Парашиной письмо с поздравлением от Владимира Путина и вручил медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов".

Валентина Ивановна Парашина всю войну служила в военных госпиталях. Она награждена медалями "За оборону Москвы" и "30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.".

Ранее мы сообщили, что Александр Беглов вручил 12 юбилейных медалей к 75-летию Победы.

Фото: Вконтакте