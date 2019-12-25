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В Доме правительства Ленобласти раздали награды в честь Дня России
Сегодня, 16:25
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В Доме правительства Ленобласти раздали награды в честь Дня России

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Губернатор Ленобласти вручил государственные награды всем причастным к успехам региона.

11 июня в Доме правительства Ленобласти прошла трожественная церемония награждения государственными наградами выдающихся деятелей и работников региона. Награждение состоялось в преддверии Дня России, выпавшего на субботу, 12 июня. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил награды и поблагодарил за заслуги перед обществом и областью медицинских работников, работников культуры, науки и производства, педагогов, волонтеров и спасателей. 

По словам главы региона, именно благодаря вкладу каждого из ленинградцев область сохраняет за собой статусы региона-донора и региона с инвестиционной привлекательностью - без всяких нефтяных месторождений. Именно люди, по мнению Александра Дрозденко, пишут ту историю, в которой  Ленинградская область по итогам 2020 года вошла в число 8 регионов России с ростом всех основных социально-экономических показателей.

Ранее работников социальной сферы Ленобласти поздравили с профессиональным праздником. 

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

 

Теги: 12 июня, государственная награда, день россии, дрозденко, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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