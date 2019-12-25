Работников социальной сферы Ленобласти поздравили с профессиональным праздником

Торжественные мероприятия в честь Дня соцработника прошли во Дворце искусств Ленинградской области.

10 июня на сцене Дворца искусств Ленинградской области на площади Стачек состоялось празднование Дня соцработника. В мероприятии принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Глава региона отметил, что в прошлом году многие службы прошли проверку на прочность, но более прочих - медики и социальные работники. Губернатор поблагодарил героев за оказанную помощь обездоленным, старикам и детям.

Награды, грамоты и благодарности получили заведующая и заместитель директора Всеволожского комплексного центра социального обслуживания населения Елена Греховодова и Светлана Трунова, старшая медсестра Кировского психоневрологического интерната Людмила Белоусова, директор Тосненского филиала Центра социальной защиты населения Илана Павлова, помощница по уходу на дому за пожилыми и инвалидами Сланцевского центра соцобслуживания "Надежда" Ольга Бородихина, старшая медсестра отделения активного долголетия Ленинградского областного дома-интерната Лилия Васильева, медсестра Ленинградского реабилитационного центра для детей-инвалидов Татьяна Гулякина, заведующая Фонда социальной и правовой поддержки населения в Подпорожском районе Наталья Молошенкова, начальница отдела предоставления мер соцподдержки Центра соцзащиты в Кингисеппском районе Оксана Нижник, медсестра Лодейнопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Парфенова, воспитатель отделения соцреабилитации Всеволожского центра соцобслуживания Анна Рутковская, медсестра отделения соцобслуживания детей-инвалидов Волховского комплексного центра соцобслуживания Елизавета Терентьева и начальница отдела правового обеспечения комитета по соцзащите Елена Топоровская.

В честь героев дня прозвучали гимны Ленобласти и соцработника, а потом собравшимся показали спектакль.

Официально День соцработника отмечается 8 июня. В этот день заведующая Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков Анастасия Власова пообщалась в формате видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.