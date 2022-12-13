В Доме книги усилят противокражную систему

Некоторые люди вырывают страницы из экземпляров. Чаще всего воруют товары представители старшего поколения.

В Доме книги планируют обновить противокражную систему, которая установлена на входе в магазин. По словам руководства, воришки чаще всего выносят сувенирную продукцию. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Директор Дома книги Виталий Федоров рассказал, что в магазине работают специальные счетчики, которые определяют, сколько человек находится в магазине. В ближайшее время здесь появится более "умная" система.



Как рассказали сотрудники книжного, некоторые люди вырывают страницы из экземпляров. Чаще всего воруют товары представители старшего поколения.



Пока работники Дома книги не считали, сколько всего продукции и книг было украдено. В ближайшее время они проведут инвентаризацию.



Иногда люди молча оставляют свои книги на полках магазина. Они не хотят признаваться сотрудникам книжного, что произведение им не понравилось и экземпляр не нужен.

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Фото: Telegram / Дом Книги