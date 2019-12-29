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В "Доме кино" пройдут бесплатные кинопоказы
Сегодня, 10:53
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arteliseev

В "Доме кино" пройдут бесплатные кинопоказы

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Первую картину зрители увидят уже 3 марта.

Новый проект "Возвращение в Ленинград" стартует в кинотеатре "Дом кино". Петербуржцы смогут бесплатно посмотреть фильмы, которые были сняты в Ленинграде.

Первую киноленту покажут уже 3 марта. Зрители увидят фильм Григория Козинцева и Леонида Трауберга "Чертово колесо" 1926-го года. Он рассказывает о краснофлотце, который становится дезертиром после того, как опаздывает на крейсер из-за свидания.

После просмотра состоится обсуждение фильма с киноведом Михаилом Трофименковым.

Известно, что кинопоказы будут проходить в большом зале кинотеатра через вторник. 

Ранее мы сообщили, что Прилучный решил похудеть до 39 кг ради роли в фильме Бекмамбетова.

Фото: ВКонтакте

Теги: домкино, кино, кинотеатр, ленфильм, родина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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