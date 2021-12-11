В Дмитрове у школьницы в руках задымился телефон на перемене

Причиной стало самовозгорание устройства.

В одной из школ Дмитрова у ученицы на перемене задымился телефон. О происшествии сообщил телеканал "360" со ссылкой на школьников и администрацию образовательного учреждения.

Одна из учениц отметила, что слышала о якобы взрыве телефона и о том, что кому-то стало тяжело дышать. Сама школьница чувствовала себя хорошо, только ощутила запах гари. Ещё одна ученица видела хозяйку телефона в момент происшествия.

Почувствовали гарь, потом увидели девочку с дымящимся телефоном. Она побежала на выход − и все. Девочку эту я не знаю. На вид она в пятом-седьмом классе, но точно не в шестом, потому что они отдыхали. Собеседница телеканала "360"

По данным администрации СОШ, телефон задымился в руках у девочки в гардеробе во время перемены. Причиной стало самовозгорание устройства, очаг был оперативно потушен, а дети выведены из помещения. Никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что в Янино мужчина подрался с подростками за отказ выпить с ним пиво.

Фото: Pxhere