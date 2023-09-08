В Янино мужчина подрался с подростками за отказ выпить с ним пиво

По словам очевидцев, хулиган пристал к молодому человеку и девушке, когда они вышли из кофейни.

В Янино мужчина развязал драку с подростками, которые отказались выпить с ним пива. Кадры с камеры видеонаблюдения, которая засняла потасовку, опубликовал телеканал "360".

По словам очевидцев, хулиган пристал к молодому человеку и девушке, когда они вышли из кофейни. Он стал грубо оскорблять спутницу парня, после чего молодой человек заступился за неё. Развязалась драка.

Девушка пыталась разнять оппонентов даже после того, как получила удар ногой о злоумышленника.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти спасли женщину, упавшую в лесном массиве.

Видео: телеканал "360"