В "Динамо" отказались комментировать слухи о возвращении Александра Кокорина

Об этом сообщил представитель бело-голубых.

Московское "Динамо" отказалось комментировать вероятное возвращение нападающего "Сочи" Александра Кокорина.

"Мы никак не комментируем трансферные слухи, кто и что написал. Ответить на вопросы можем только по факту того, что появится на официальном сайте", - сказал представитель команды в интервью порталу Sportbox.ru.

Напомним, Александр Кокорин выступал за "Динамо" с 2008 по 2013 года. В составе бело-голубых нападающий выиграл бронзовую медаль чемпионата России. На данный момент Кокорин принадлежит "Зениту", но выступает за "Сочи" на правах аренды.

Ранее стало известно, что в услугах Кокорина заинтересован московский "Локомотив".

Видео: YouTube / Zenit Football Club