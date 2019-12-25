СМИ пишут об интересе "Локомотива" к Кокорину

Есть вероятность, что нынешний футбольный сезон не возобновят.

СМИ пишут об интересе "Локомотива" к футболисту ФК "Сочи" Александру Кокорину. Железнодорожники" предложили форварду трехлетний контракт на сумму 9 миллионов "Евро".

Это прокомментировал главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин. Он сказал, что не может говорить о намерениях игрока другого клуба.

Сейчас чемпионат России по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса. Есть вероятность, что нынешний футбольный сезон не возобновят. Так случилось с КХЛ.

Ранее мы рассказывали, что европейские футбольные лиги планируют завершить сезон 30 июня.