В Новом Девяткино горел Fitness House

В настоящий момент возгорание ликвидировано.

Утром в Новом Девяткино произошел пожар. В группе "Девяткино Online" в соцсети "В Контакте" очевидцы рассказали о возгорании в спортивном клубе Fitness House во Всеволожском районе Ленобласти. Позже появилось видео с места происшествия.

К торговому комплексу, расположенному на улице Главной, 60 подъехали несколько пожарных машин. Пресс-служба МЧС по Ленобласти уточнила Piter.TV, что в зале произошло короткое замыкание.

На данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти табло переменной информации переводят на зимний режим.

Фото, видео: Девяткино online / ВКонтакте