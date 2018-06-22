В Ленобласти табло переменной информации переводят на зимний режим

После наступления первых заморозков водители получат информацию об осадках, похолодании, работе спецтехники и существующих заторах на дорогах.

Дорожные службы занялись переводом на зимний режим табло переменной информации. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Ленобласти.

Автомобилисты смогут получить информацию об осадках и похолоданиях с наступлением первых заморозков. Также на табло будут транслироваться участки трассы, где образовались заторы, или работает спецтехника. Владельцы транспортных средств получат предупреждение об оптимальном скоростном режиме, который основывается на состоянии дорожного покрытия и видимости на трассе.

ГКУ "Ленавтодор" является заказчиком разработки и внедрения на областных дорогах автоматизированной транспортной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Ранее мы сообщили, что в Кировске завершено расследование убийства мужчины на реке Тосна.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти