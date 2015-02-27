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В День знаний петербуржцам рассказали, как сохранить свежесть букета
Сегодня, 12:33
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В День знаний петербуржцам рассказали, как сохранить свежесть букета

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Перед тем, как поставить букет в вазу, нужно подрезать стебли.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу в День знаний рассказали, как сохранить свежесть букета. 

Во-первых, после покупки цветы необходимо сразу поставить в вазу с водой. Также важно исключить резкие перепады температур и подрезать стебли. 

Помимо этого, стоит удалить нижние листья, поскольку в воде они создадут неприятный запах и станут средой для размножения гнилостных бактерий. 

Не стоит ставить в одну вазу разные цветы. Соседства красных роз,  рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато щепотка сахара поможет дальше сохранить свежесть роз.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее синоптик сообщил, какая погода ожидается в Петербурге 2 сентября. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: роспотребнадзор по петербургу, школьный букет
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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