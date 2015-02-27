В День знаний петербуржцам рассказали, как сохранить свежесть букета

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу в День знаний рассказали, как сохранить свежесть букета.
Во-первых, после покупки цветы необходимо сразу поставить в вазу с водой. Также важно исключить резкие перепады температур и подрезать стебли.
Помимо этого, стоит удалить нижние листья, поскольку в воде они создадут неприятный запах и станут средой для размножения гнилостных бактерий.
Не стоит ставить в одну вазу разные цветы. Соседства красных роз, рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато щепотка сахара поможет дальше сохранить свежесть роз.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу
Ранее синоптик сообщил, какая погода ожидается в Петербурге 2 сентября.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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