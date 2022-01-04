Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Петербурге 2 сентября

Максимальная температура в понедельник, предварительно, достигнет +25…+26 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в день празднования Дня знаний, 2 сентября.

Будет тепло, поскольку в регион начнет опять поступать теплый воздух, поспособствует прогреву и солнце. При этом днем есть вероятность кратковременных дождей.

Максимальная температура в Северной столице в понедельник, предварительно, достигнет +25…+26 градусов. Утром же воздух прогреется до +17…+19 градусов.

А вот с дождем все немного сложнее. С юга области ночью к городу приближается зона с кратковременными дождями, и в утренние часы местами небольшой дождь возможен. Но давайте надеяться, что к утренним линейкам его уже не будет. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Ранее школьников и студентов в Смольном поздравили с Днем знаний.

Фото: unsplash