В День знаний "Сапсаны" между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом подешевеют

Акционная скидка распространится на все маршруты между упомянутыми городами.

В День знаний, 1 сентября, курсирующие между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом "Сапсаны" станут дешевле. Как рассказали в пресс-службе ОЖД, специальную акцию запустят к празднику и распространят на все поезда с упомянутых маршрутов.

Отмечается, что билет из Петербурга в Москву обойдется в 1898 рублей, из Петербурга в Новгород – в 2625 рублей, из Новгорода в Москву – в 1048 рублей в зависимости от класса обслуживания и выбора места. Стоимость билета не поменяется в зависимости от спроса на конкретный рейс и даты покупки.

Отдельное внимание в этот день уделят юным пассажирам: всех школьников поздравят с Днем знаний и вручат фирменные пеналы для канцелярских принадлежностей.

Ранее мы рассказывали, что часть поездов между Петербургом и Москвой отменят из-за ремонта моста в Ленобласти.

Фото: Piter.TV