  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В День всех влюбленных в Петербурге ожидается мороз и снег
Сегодня, 10:30
114
smirenny

В День всех влюбленных в Петербурге ожидается мороз и снег

0 0

На дорогах возможна гололедица. Спасатели просят горожан быть осторожными.

В воскресенье, 14 февраля, в Петербурге ожидают облачную с прояснениями погоду. Специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщают, что ночью температура опустится до -16 градусов.

Температура воздуха днем может опуститься до -12 градусов. Скорость порывов северо-западного ветра не будет превышать 10 метров в секунду, атмосферное давление будет повышаться, а на дорогах возможна гололедица. Ночью и утром небольшой снег, днем – местами.

Спасатели настоятельно просят водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными. 

Ранее мы писали, что спасатели вызволили чайку из ледяного плена на Свердловской набережной.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии