В День всех влюбленных в Петербурге ожидается мороз и снег

На дорогах возможна гололедица. Спасатели просят горожан быть осторожными.

В воскресенье, 14 февраля, в Петербурге ожидают облачную с прояснениями погоду. Специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщают, что ночью температура опустится до -16 градусов.

Температура воздуха днем может опуститься до -12 градусов. Скорость порывов северо-западного ветра не будет превышать 10 метров в секунду, атмосферное давление будет повышаться, а на дорогах возможна гололедица. Ночью и утром небольшой снег, днем – местами.

Спасатели настоятельно просят водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными.

Ранее мы писали, что спасатели вызволили чайку из ледяного плена на Свердловской набережной.

Фото: Piter.TV