В День туризма в Петербурге поведут бесплатные экскурсии

Жителям и гостям города предложат поучаствовать в масштабной акции.

В День туризма в Петербурге состоится акция, в рамках которой для горожан и туристов пройдут бесплатные экскурсии. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Градоначальник рассказал об инициативе на встрече с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Он отметил, что акция также подарит участником несколько "увлекательных мероприятий" и 5 тысяч экскурсий на разные темы.

Зарегистрироваться на событие можно на портале Visit-Petersburg.ru.

Ранее мы рассказали о том, что главы ГАТИ и КГА стали героями стрит-арта в Петербурге.

Фото: Piter.TV