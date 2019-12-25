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В День туризма в Петербурге поведут бесплатные экскурсии
Сегодня, 18:30
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lizapoluda

В День туризма в Петербурге поведут бесплатные экскурсии

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Жителям и гостям города предложат поучаствовать в масштабной акции.

В День туризма в Петербурге состоится акция, в рамках которой для горожан и туристов пройдут бесплатные экскурсии. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Градоначальник рассказал об инициативе на встрече с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Он отметил, что акция также подарит участником несколько "увлекательных мероприятий" и 5 тысяч экскурсий на разные темы. 

Зарегистрироваться на событие можно на портале Visit-Petersburg.ru. 

Ранее мы рассказали о том, что главы ГАТИ и КГА стали героями стрит-арта в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: акция, санкт-петербург, экскурсии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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