Главы ГАТИ и КГА стали героями стрит-арта в Петербурге

Прояснилось, кто стал новыми героями работы команды HoodGraff.

Глава ГАТИ Олег Зотов и главный архитектор Петербурга, глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев стали героями новой стрит-арт работы команды HoodGraff, получившей название "SOS City". Кому взывают о помощи художники, пока не раскрывается.

Изображение можно найти на трансформаторной будке, расположенной на Греческом проспекте в центре Северной столицы. Авторы посвятили эту работу тем, кто выступает против граффити – главам двух ведомств.

Отметим, что в адрес ГАТИ своей работой также высказался художник VREZZKA, материал-портрет которого мы опубликовали ранее.

Видео: Piter.tv