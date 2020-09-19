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Главы ГАТИ и КГА стали героями стрит-арта в Петербурге

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Прояснилось, кто стал новыми героями работы команды HoodGraff.

Глава ГАТИ Олег Зотов и главный архитектор Петербурга, глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев стали героями новой стрит-арт работы команды HoodGraff, получившей название "SOS City". Кому взывают о помощи художники, пока не раскрывается. 

Изображение можно найти на трансформаторной будке, расположенной на Греческом проспекте в центре Северной столицы. Авторы посвятили эту работу тем, кто выступает против граффити – главам двух ведомств. 

Отметим, что в адрес ГАТИ своей работой также высказался художник VREZZKA, материал-портрет которого мы опубликовали ранее.

Видео: Piter.tv

Теги: hoodgraff, гати, кга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Стрит-арт Петербурга: лица,

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