В День туризма в Петербурге открыли арт-объект в виде буквы "Т"

Новый объект, напоминающий раритет из 90-х, можно найти на Тележной улице.

Шестнадцатой буквой проекта "33 знака", в которых по Петербургу "разбросаны" буквы алфавита в виде арт-объектов, стала буква "Т" от художника Стаса Багса. Презентация объекта состоялась 27 сентября на Тележной улице, пишет "Петербургский дневник".

Арт-объект напоминает пластину из сердечника трансформатора. С обратной стороны она покрыта искусственной ржавчиной.

Ранее мы сообщали о том, что власти Северной столицы решили сделать акцент на внутренний туризм. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил на встрече со старейшими экскурсоводами города в День туризма.

Фото: Елена Яковлева / "Петербургский дневник"