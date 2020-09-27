В День туризма в Петербурге открыли арт-объект в виде буквы "Т"

Шестнадцатой буквой проекта "33 знака", в которых по Петербургу "разбросаны" буквы алфавита в виде арт-объектов, стала буква "Т" от художника Стаса Багса. Презентация объекта состоялась 27 сентября на Тележной улице, пишет "Петербургский дневник".
Арт-объект напоминает пластину из сердечника трансформатора. С обратной стороны она покрыта искусственной ржавчиной.
Ранее мы сообщали о том, что власти Северной столицы решили сделать акцент на внутренний туризм. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил на встрече со старейшими экскурсоводами города в День туризма.
Фото: Елена Яковлева / "Петербургский дневник"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все