В День туризма на улицах Петербурга появится раритетный "Икарус"

Его пассажиром ждет экскурсия.

Во Всемирный день туризма, 27 сентября, петербуржцы и гости города смогут прокатиться на раритетном "Икарусе". Наземный маршрут будет пролегать через главные достопримечательности города. Об этом сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранса".

"Икарус" отправится в полдень от станции метро "Площадь Александра Невского". В поездке будет доступна аудиоэкскурсия, разработанная "Пассажиравтотрансом" в рамках проекта "Культурный маршрут".

Такие автобусы производились в Венгрии с конца 1970-х годов, один из них восстановили сотрудники предприятия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге продлили трассу трамвая № 7 до "Малой Охты".

Фото: пресс-служба "Пассажиравтотранса"