В Петербурге продлили трассу трамвая № 7 до "Малой Охты"

Протяженность трассы увеличилась на 2 км.

С четверга, 24 сентября, в Петербурге продлевается трасса трамвая №7. Теперь он будет ходить до станции "Малая Охта". Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Ранее маршрут заканчивался на Перекупном переулке. Теперь пассажиры смогут воспользоваться как для переезда с правого берега Невы через Володарский мост, так и вернуться обратно из центра через мост Александра Невского к Малой Охте.

Обновленный маршрут протяженностью 17,6 км будут обслуживать 13 трамваев. Интервал движения составляет около 10-11 минут. По статистике за сентябрь 2020, маршрутом ежедневно пользуется в среднем 12 тыс. горожан.

Ранее губернатор Петербурга показал возможные расцветки нового трамвая "Витязь-Ленинград".

Видео: Piter.tv