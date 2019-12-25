Губернатор Петербурга показал возможные расцветки нового трамвая "Витязь-Ленинград"

Фотографии появились на странице Александра Беглова в соцсети "ВКонтакте".

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" поделился впечатлениями от посещения Невского завода электрического транспорта.

Именно там градоначальнику накануне был представлен низкопольный троллейбус "Адмирал" и сверхлегкий трамвай "Витязь-Ленинград" с алюминиевым кузовом. Отмечается, что данное инженерное решение снизило вес трамвая на 20%, а также уменьшило вибрацию и нагрузку на рельсы.

Как написал Беглов в своем сообщении в соцсети 19 сентября, для города и для предприятия – это взаимовыгодные проекты, дополнительные налоги и рабочие места. Он добавил почти 70% комплектующих – российского производства.



Губернатор напомнил о программе развития экологически чистого пассажирского транспорта в городе. Сейчас у нас 163 автобуса на газомоторном топливе, а скоро их число достигнет 228. Кроме того, на суд читателей представил пять вариантов цветовой гаммы нового трамвая "Витязь-Ленинград". Они получили название "Теплая осень", "Изумруд", "Яблоки на снегу", "Морозная рябина" и "Листопад".

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов