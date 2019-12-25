Первый в России алюминиевый трамвай собрали в Петербурге

Транспортное средство снизит нагрузку на рельсы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил производство первого алюминиевого в России трамвая, сообщил "Петербургский дневник".

Новую модификацию назвали "Витязь – Ленинград". Трамваи с алюминиевым кузовом были созданы с учетом лучших разработок, которые применялись в модификациях "Витязь М". Нововведение позволяет снизить нагрузку на рельсы, снижает вибрацию. Пассажиры смогут заряжать в транспорте свои мобильные телефоны и подключаться в Wi-Fi.

Ранее в Петербурге запустили производство низкопольных троллейбусов "Адмирал".

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