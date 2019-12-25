  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Первый в России алюминиевый трамвай собрали в Петербурге
Сегодня, 13:12
241
nadezhda_sib

Первый в России алюминиевый трамвай собрали в Петербурге

0 0

Транспортное средство снизит нагрузку на рельсы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил производство первого алюминиевого в России трамвая, сообщил "Петербургский дневник".

Новую модификацию назвали "Витязь – Ленинград". Трамваи с алюминиевым кузовом были созданы с учетом лучших разработок, которые применялись в модификациях "Витязь М". Нововведение позволяет снизить нагрузку на рельсы, снижает вибрацию. Пассажиры смогут заряжать в транспорте свои мобильные телефоны и подключаться в Wi-Fi. 

Ранее в Петербурге запустили производство низкопольных троллейбусов "Адмирал". 

Фото: pixabay.com

 

 

Теги: алюминиевый трамвай, производство, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии