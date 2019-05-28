В День семьи в Ленобласти состоятся 44 бракосочетания

8 июля в ЗАГСах Ленинградской области запланировано 44 церемонии бракосочетания.

8 июля, в День семьи, любви и верности, в ЗАГСах Ленинградской области запланировано проведение 44 церемоний бракосочетания. Поздравления семьям-юбилярам передает пресс-служба Ленобласти: в регионе восемь пар отмечают 60-летие совместной жизни и 19 - 50-летнюю годовщину супружества. По нормам Социального кодекса, семьи-долгожители получают денежные выплаты за 50, 60, 70 и 75 лет совместной жизни.

За первые шесть месяцев 2021 года в Ленобласти зарегистрировано 3102 новых семьи и родилось 6635 детей.

Регистрация браков в ЗАГСе в разгар пандемии должна проходить только в масках, с участием не более 10 человек. Это касается почти всех районов районов Ленинградской области, которые находятся в "красной" и "желтой" зонах. В "зеленой" зоне пока держится только Кингисеппский район.

День семьи, любви и верности — праздник в России, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

О том, что памятник святым покровителям брака и семьи Петру и Февронии скоро появится в Сосновом Бору, ранее сообщил глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.