В Сосновом Бору появится памятник святым Петру и Февронии

Памятник поставят в Сквере влюбленных.

Памятник святым покровителям брака и семьи Петру и Февронии скоро появится в Сосновом Бору. Об этом в Instagram сообщил глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.

Памятник поставят в Сквере влюбленных, с обратной стороны здания администрации в лесопарковой полосе. Михаил Воронков отметил, что супруги после выхода из ЗАГСа смогут пойти в сквер и сделать снимки у этого памятника.

Сейчас архитекторы и скульпторы города работают над созданием проекта Сквера. В романтичной зоне отдыха появятся и другие объекты.

Памятник Петру Чайковскому установят перед Мариинским театром в 2022 году.

Фото: Instagram/ @mikhailvoronkovsbor