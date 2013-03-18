В Сосновом Бору появится памятник святым Петру и Февронии

Памятник святым покровителям брака и семьи Петру и Февронии скоро появится в Сосновом Бору. Об этом в Instagram сообщил глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.
Памятник поставят в Сквере влюбленных, с обратной стороны здания администрации в лесопарковой полосе. Михаил Воронков отметил, что супруги после выхода из ЗАГСа смогут пойти в сквер и сделать снимки у этого памятника.
Сейчас архитекторы и скульпторы города работают над созданием проекта Сквера. В романтичной зоне отдыха появятся и другие объекты.
Памятник Петру Чайковскому установят перед Мариинским театром в 2022 году.
Фото: Instagram/ @mikhailvoronkovsbor
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