В День российской науки Беглов заявил о приоритете технологического развития Петербурга

Губернатор подчеркнул, что каждый пятый экономически активный горожанин занят в сфере науки и образования.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил учёных с Днём российской науки, отметив особую историческую роль города как научной столицы страны. В своём обращении он заявил, что наука и новые технологии являются одним из десяти ключевых приоритетов развития Петербурга.

Глава города напомнил, что история российской науки началась 302 года назад в Санкт-Петербурге, когда Пётр I учредил Академию наук и Академический университет. Особое внимание губернатор уделил поддержке молодых учёных и формированию инновационной инфраструктуры.

Каждый пятый экономически активный житель нашего города занят в сфере науки и образования. Более 70 тысяч петербуржцев выполняют научные исследования и разработки. Почти 45 процентов всех петербургских исследователей — моложе 39 лет. Это больше, чем в среднем по России. Наши учёные решают поставленную президентом России важнейшую задачу достижения технологического лидерства страны. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беглов также сообщил, что по решению президента в городе на базе ведущих вузов и компаний формируется система из четырёх "технологических долин" — на юге и севере Петербурга и в Кронштадте. Эти центры должны объединить науку, образование и высокотехнологичное производство.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петростат опубликовал данные о состоянии науки в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.TV