В Петербурге на остановках появятся стихотворения

Открытие состоится 20 марта.

Петербург будет участвовать в проекте "Поэзия улиц на автобусных остановках". Открытие состоится 20 марта в 18:00 около дома №3 по Университетской набережной. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На открытие придут поэты, чьи произведения появятся на павильонах ожидания транспорта. Организаторы: фонд "Поэзия улиц", Комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

На 20 автобусных остановках Петербурга разместят стихотворения поэтом из Армавира, Москвы, Самары, и села Раздолье. В апреле на остановках появятся еще 30 стихов.

Ранее на Piter.TV: В Центральном районе демонтировали "умную остановку".

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