Эту остановка была установлена на Невском проспекте в конце 2016 года в качестве эксперимента.

В минувший вторник, 12 марта, в Центральном районе демонтировали "умную остановку". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В данный момент с остановки демонтировали жидкокристаллическое табло, которое оповещало пассажиров о времени прибытия автобусов и троллейбусов, а также о минутах ожидания и погоде. Пока неизвестно разберут ли "умную остановку" полностью.

Этот объект был установлен на Невском проспекте в конце 2016 года в качестве эксперимента. В него вложили около 5 миллионов.

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