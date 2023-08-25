В Приморье полицейские установили личность школьницы, которая разбила стенку "умной" остановки

Нарушительница ранее уже попадала в поле зрения полиции.

Сотрудники правоохранительных органов по городу Артёму Приморского края установили личность несовершеннолетней, которая разбила стенку "умной" остановки на улице Кирова. Нарушительницей общественного спокойствия стала 14-летняя девочка. Ее вместе с родителями оперативники пригласили в отдел полиции для разбирательства в ситуации. Подросток пояснила, что стала пинать стенку конструкции ногами, после чего сломала её. Далее ребенок испугался последствий и решил убежать домой.

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер профилактического и общественного воздействия. пресс-служба МВД по региону

В МВД по региону уточнили, что ранее несовершеннолетняя уже попадала в поле зрения сотрудников полиции. Она состоит на профилактическом учёте в полиции за распитие алкогольной продукции. В отношении местной жительницы был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Теперь родители ребенка будут компенсировать ущерб, причинённый городскому дорожно-коммунальному хозяйству.

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Фото и видео: МВД Медиа