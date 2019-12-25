«Умная остановка» от Сбера появилась в Мурманске

Это современный павильон, выполненный из прочных материалов.

В конце августа компания "Сбербанк-Телеком" установила первую "Умную остановку" в Мурманске. Проект реализован при поддержке министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области и Центра городского развития. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично оценил комплекс и дал ему положительную оценку.

"Умная" остановка - это современный павильон, выполненный из прочных материалов. Комплекс оборудован камерами наблюдения, которые заведены в систему "Безопасный город". Здесь можно подключиться к Wi-Fi, зарядить телефон или другой гаджет. Для этого на панели выведены 16 USB-разъемов.

В составе "Умной остановки" есть мультимедийный экран с сенсорной панелью, благодаря которому можно посмотреть маршруты общественного транспорта, отслеживать точное время прибытия транспорта, текущее время, температуру, а также информацию о достопримечательностях города. Установлены тревожная кнопка и видеокамеры наблюдения.

Каркас остановки выполнен с учётом климатических условий региона. Внешний вид сделан на основе эскизов заказчика и соответствует дизайн-коду Мурманска.

Благоустройству и созданию комфортной городской среды, особенно в условиях нашего Севера уделяем большое внимание. Благодаря Сбербанку появилось возможность апробировать пилотный проект по "умной" остановке, и в случае ее популярности у жителей, будем прорабатывать масштабную установку. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Мы применяем наш опыт и экспертизу управления современными технологиями в построении и развитии современной инфраструктуры в городах, которая отвечает мировым стандартам и решает насущные проблемы жителей — от вопросов безопасности до обеспечения доступа к современным цифровым сервисам. Наша задача предложить лучшие решения для создания комфортной городской среды, эффективного управления активами и экономии времени людей и бизнеса. Гурджиян Руслан, генеральный директор ООО "Сбербанк-Телеком"

Сбер предлагает множество разработок, которые способны повысить комфорт жизни. "Умная остановка" от Сбера в Мурманске стала первой на Северо-Западе, и мы надеемся, что правительства других регионов округа также проявят интерес к этому решению, чтобы ожидание транспорта стало более комфортным для каждого пассажира. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Фото: Piter.TV