В День основания Кронштадта ожидаются ограничения движения

Праздничные мероприятия могут стать проблемой для неподготовленных автомобилистов.

Как сообщил 16 мая комитет по развитию траспортной инфраструктуры Петербурга, 18 мая в связи с празднованием Дня основания Кронштадта движение транспорта на улицах в центре города будет прекращено.

В частности, с 10:30 до 12:00 18 мая будет не проехать по участку проспекта Ленина от улицы Мартынова до Советской улицы, отрезку Советской улицы от проспекта Ленина до улицы Рошаля, а также Коммунистической улице вдоль Якорной площади от Овражного парка до улицы Рошаля.

С 11:00 до 23:00 18 мая движение по Коммунистической улице вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советской улицы также будет закрыто.

Ранее Piter.TV сообщал, что Кронштадтский район был признан одним из самых благоустроенных мест Петербурга.