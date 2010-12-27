В Петербурге выбрали самые благоустроенные районы

Лидерами стали Приморский, Калининский, Кронштадтский и Петродворцовый районы.

В Петербурге сразу семь районов признаны лидерами конкурса по благоустройству города. Они поделили "золото", "Серебро" и "бронзу" соревнования. Всего местные жители выставили 170 объектов на рассмотрение экспертов. Специальная комиссия выбрала лучшие в номинациях на самый благоустроенный квартал, двор, медицинское учреждение, объект культуры, образования, спорта и другое. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Самыми благоустроенными признаны Приморский и Калининский районы, на второй позиции расположился Фрунзенский. Среди пригородов лидирует Кронштадт и Петергоф.

Известно, что среди оцениваемых параметров учитывалось качество и наличие различных архитектурных форм, снос деревьев, комплексный подход к асфальтированию дорог и тротуаров, ремонту газонного покрытия

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Саду ощущений" слепые дети будут заниматься скалолазанием.

Фото: Piter.tv