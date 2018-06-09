В "Саду ощущений" слепые дети будут заниматься скалолазанием

Районная администрация пообещала, что посетить пространство смогут не только слабовидящие и слепые дети, но и все желающие.

Уже в этом году откроется Сад ощущений, созданный на территории школы-интерната для слабовидящих и слепых детей. Она располагается в Красногвардейском районе Петербурга по проспекту Шаумяна. Представители районной администрации рассказали изданию "Петербургский дневник" о том, какие именно объекты будут присутствовать на участке.

Это первый в нашем городе сенсорный сад для незрячих людей. Важно, что туда сможет прийти любой желающий, не только воспитанники интерната объясняют эксперты

По данным чиновников, специалисты разработали несколько зон. Среди таких пространств - "Альпинарий". Там для детей построены четыре горки, витражный навес и столы для обучающих игр.

В "Волшебном колодце" воспитанники смогут заниматься на тактильных и визуальных тренажерах. Юные петербуржцы получат возможность тренировать память, внимание, обоняние и мышление.

За спортивную составляющую отвечает пространство "Скалолаз". Оно представляет собой три сегмента горы со специальными отверстиями для ног и изгибами. Также там расположены снаряды, развивающие силу руки и ног, укрепляющие мышцы, разрабатывающие суставы пальцев.

Среди необычных "фишек"по заявлению создателей сада станет то, что гости смогут услышать шум ветра и водопада, походить по сосновым щепкам и песку, а также потрогать ракушки и камни.

Фото: Piter.tv