В "Саду ощущений" слепые дети будут заниматься скалолазанием

Уже в этом году откроется Сад ощущений, созданный на территории школы-интерната для слабовидящих и слепых детей. Она располагается в Красногвардейском районе Петербурга по проспекту Шаумяна. Представители районной администрации рассказали изданию "Петербургский дневник" о том, какие именно объекты будут присутствовать на участке.
Это первый в нашем городе сенсорный сад для незрячих людей. Важно, что туда сможет прийти любой желающий, не только воспитанники интерната
объясняют эксперты
По данным чиновников, специалисты разработали несколько зон. Среди таких пространств - "Альпинарий". Там для детей построены четыре горки, витражный навес и столы для обучающих игр.
В "Волшебном колодце" воспитанники смогут заниматься на тактильных и визуальных тренажерах. Юные петербуржцы получат возможность тренировать память, внимание, обоняние и мышление.
За спортивную составляющую отвечает пространство "Скалолаз". Оно представляет собой три сегмента горы со специальными отверстиями для ног и изгибами. Также там расположены снаряды, развивающие силу руки и ног, укрепляющие мышцы, разрабатывающие суставы пальцев.
Среди необычных "фишек"по заявлению создателей сада станет то, что гости смогут услышать шум ветра и водопада, походить по сосновым щепкам и песку, а также потрогать ракушки и камни.
Фото: Piter.tv
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