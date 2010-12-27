В 2019 году в Петербурге откроется "Сад ощущений" для слабовидящих детей

Второй в России проект подобного рода будет запущен в Петербурге.

При школе-интернате имени Грота в 2019 году появится специальный "Сад ощущений". Пространство будет создано для детей, которые имеют нарушения со зрением. Слепые и слабовидящие воспитанники смогут прогуляться по территории и прочувствовать атмосферу благодаря разнофактурных объектов, звуков и ароматов. Проект ориентирован на то, чтобы адаптировать несовершеннолетних к безопасному передвижению по улицам города. Об этом сообщает "Город +".

Глава Красногвардейского района Евгений разумишкин объяснил, что территория будет включать в себя несколько помещений, оборудованных под нужды детей. Кураторы помогут развить чувства слабовидящих и слепых петербуржцев, которые частично заменят один из основных каналов восприятия мира, недоступный для использования ребятами. С детьми будут работать психологи,реабилитологи, доктора и педагоги.

На данный момент подобный проект существует только в Москве. Там "Сад ощущений" функционирует с августа 2018 года.

Напомним, что Илья Капустин из дела "Сети" рассказал ЕСПЧ о пытках ФСБ в Петербурге.

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