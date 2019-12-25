  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В День народного единства неизвестные решили "заминировать" "Галерею"
Сегодня, 10:51
108
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В День народного единства неизвестные решили "заминировать" "Галерею"

0 0

Сотрудники полиции не нашли взрывоопасных веществ и взрывных устройств.

В День народного единства неизвестные решили "заминировать" торговый центр "Галерею". Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах. 

Вечером 4 ноября на почту в дежурную часть пришло письмо. Неизвестные рассказали, что в "Галерее" заложили бомбы. На место тут же прибыли сотрудники полиции, которые в ходе проверки не нашли взрывоопасных веществ и взрывных устройств. Эвакуация не проводилась. 

Ранее в Петербурге задержали бездомного, сообщившего о "заминированном" "Окее".

Фото: Piter.TV

Теги: бомбы, галерея
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии