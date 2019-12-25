В День народного единства неизвестные решили "заминировать" "Галерею"

В День народного единства неизвестные решили "заминировать" торговый центр "Галерею". Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.
Вечером 4 ноября на почту в дежурную часть пришло письмо. Неизвестные рассказали, что в "Галерее" заложили бомбы. На место тут же прибыли сотрудники полиции, которые в ходе проверки не нашли взрывоопасных веществ и взрывных устройств. Эвакуация не проводилась.
Ранее в Петербурге задержали бездомного, сообщившего о "заминированном" "Окее".
Фото: Piter.TV
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