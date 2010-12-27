В День народного единства разводку мостов отменили

В Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября мосты города оставят в покое.

В Санкт-Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября 2017 года мосты Северной столицы разводить не будут. Отменили разводку мостов в связи с "Правилами пропуска судов при разводке Санкт-Петербургских мостов", об этом сообщает ГУП "Мостотрест".

Напомним, что 4 ноября празднуется День народного единства. Ранее мы сообщали о том, что в День народного единства введут новые ограничения проезда в Петербурге .

Отметим, что рабочая предпраздничная пятница сократится для россиян на час. Выходные начнутся с субботы и продлятся до понедельника включительно.