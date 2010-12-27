В День народного единства введут новые ограничения проезда в Петербурге

С 4 ноября в городе вводятся новые ограничения движения из-за разных ремонтных работ. Закроют проезд по нескольким улицам в городе.

Несмотря на праздничные дни с 4 ноября в Петербурге закроют несколько улиц из-за ремонта дорог и прокладки трубопроводов. О закрытии сообщает Государственная административно техническая инспекция.

В районе Комендантского аэродрома закроют улицы Ситцевая и Торфяная дороги перекроют. Автомобилям нельзя будет ездить из-за ремонта теплосетей. В центре города будут прокладывать газопровод. Из-за этого перекроют движение в районе улицы Красного Текстильщика, а также улиц Моисеенко, Новгородской и Синопской набережной.

До 30 декабря ограничено движение по Большой Морской улице. Около дома 57 установили строительные леса, которые перегораживают движение.

На субботу и воскресенье закроют проезд по Кронверкской улице на участке от Большой Пушкарской улицы до Кронверского проспекта. При этом проехать нельзя будет и по перекресткам. Здесь будут ремонтировать дорожное покрытие.

С 4 по 12 ноября закроют движение по боковому проезду Софийской улице. Около дома 95 будут прокладывать канализацию.