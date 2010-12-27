Большой Велопарад‍ проедет через мост Бетанкура

На время мероприятия дороги перекроют для движения автомобилей.

В День города, 27 мая, состоится Большой Велопарад – 2018, участники которого впервые проедут по мосту Бетанкура. Как сообщает пресс-служба КРТИ, маршрут для участников обсудили сегодня на пресс-конференции.

В нынешнем году протяженность Велопарада составит 16 км.. Участники пересекут и новую переправу через Малую Неву, движение по которому открыли 13 мая. Колонна стартует в 11:00 от БКЗ "Октябрьского". С Лиговки велосипедисты повернут на Невский проспект и проследуют по всей протяженности главной магистрали города.

Далее колона двинется по свободному от автомобилей Дворцовому мосту и поедет по Университетской набережной, Кадетской линии, набережным Макарова и реки Смоленки, а также по Уральской улице и далее через мост Бетанкура на Петроградскую сторону.

Затем по дороге на Крестовский остров участники Большого Велопарада проедут через Новоладожскую и Пионерскую улицы и пересекут Лазаревский мост через Малую Невку. Крестовский остров колонна проедет через Спортивную улицу, Константиновский проспект и набережную Мартынова, по Северной дороге проследуют мимо стадиона "Санкт-Петербург". В конце маршрута участники преодолеют Яхтенный мост и традиционно финишируют в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Пресс-служба КРТИ

В прошлом году в Большом Велопараде приняли участие большое количество людей, по данным ГИБДД порядка 15 тыс. человек. Петербуржцы преодолели дистанцию 14 километров от БКЗ до Парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что берег Крестовского сделали комфортным для пешеходов и водителей.

Фото: ВКонтакте / Большой велопарад