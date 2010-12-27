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Берег Крестовского сделали комфортным для пешеходов и водителей
Сегодня, 15:49
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Shdaria
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Берег Крестовского сделали комфортным для пешеходов и водителей

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В Петербурге благоустроили Крестовский остров для всех жителей города.

В Санкт-Петербурге 15 мая завершили работы по благоустройству береговой линии на Крестовском острове. Теперь, вдоль Южной дороги располагается благоустроенный пляж. Также появился деревянный настил в зоне отдыха под открытым небом, об этом сообщают СМИ Петербурга.

Отметим, что у береговой линии появились пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, на территории оборудовали детскую и волейбольную площадки.

Для водителей также сделали комфортные условия в виде парковочных мест.

Фото: gov.spb.ru - Пресс-служба Правительства СПб...
 

 

Теги: берег крестовского острова , крестовский остров , новости петербург , новости спб , петербург , южная дорога
Категории: Лента новостей Новости СПб

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