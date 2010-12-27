Берег Крестовского сделали комфортным для пешеходов и водителей

В Петербурге благоустроили Крестовский остров для всех жителей города.

В Санкт-Петербурге 15 мая завершили работы по благоустройству береговой линии на Крестовском острове. Теперь, вдоль Южной дороги располагается благоустроенный пляж. Также появился деревянный настил в зоне отдыха под открытым небом, об этом сообщают СМИ Петербурга.

Отметим, что у береговой линии появились пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, на территории оборудовали детскую и волейбольную площадки.

Для водителей также сделали комфортные условия в виде парковочных мест.

Фото: gov.spb.ru - Пресс-служба Правительства СПб...

