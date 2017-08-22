В День флага в Петербурге пройдет парад барабанщиц и выступления рокеров

Петербуржцев приглашают отметить День флага России, несмотря на погоду

В Петербурге 22 августа 2017 года пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. Несмотря на плохую погоду, которую пообещали горожанам синоптики, на вторник запланировано большое количество мероприятий. Некоторые из них, правда, пришлось отменить. В частности, много чего горожане увидят на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.

Кроме того, piter.tv предлагает поздравить смс с Днем флага друзей и знакомых

11.15 – 13.00 – выступление творческих коллективов

11.15 – 11.40 – Кавер – группа "Вишневый заряд";

11.40 – 11.50 – Юрий Обухов, проект "Inkie";

11.50 – 12.20 – Группа "Во все тяжкие";

12.20 – 12.30 – Юрий Обухов, проект "Inkie";

12.30 –12.40 – студия акробатического рок – н – ролла "Олимп", подростковый центр "Невский", руководитель Елена Ахмедова.

12.40 – 13.00 – Группа "Rainfall Today".

13.00 – 15.10 – выступление творческих коллективов (35 номеров)



15.10 – 15.40 – флешмоб танцевальный флешмоб с участниками общественного объединения всероссийский флешмоб "Русь танцевальная"



15.45 – 15.55 – Выступление шоу барабанщиц (шоу барабанщиц "Феерия" – официальные участники культурной программы Олимпийских и Паралимпийских игр Сочи – 2014, Чемпионата мира по хоккею – 2016, Кубка Конфедераций по футболу – 2017, Лауреаты городских и международных фестивалей и конкурсов, руководитель Дробышев Алексей)

15.55 – 16.00 – Приветственное слово В.С. Макарова



16.00 – 16.05 – Звучит Гимн Российской Федерации

16.22 – 16.35 Приветственное слово зам. председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Б.Г. Заставного и церемония награждения победителей

16.35 – 17.20 – СКРУДЖИ

17.20 – 17.30 – Церемония награждения победителей турнира



17.30 – 18.30 – выступление DJ Feel

18.30 – 18.45 – битва красками холи

18.45 – 19.45 – выступление DJ Цветкоff

Видео: архив