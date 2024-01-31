Петербуржцев поздравили с Днем флага и рассказал о значении триколора

Спикер ЗакСа подчеркнул, что российский флаг объединяет поколения и символизирует силу.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил жителей города с Днем государственного флага России, подчеркнув, что триколор символизирует единство страны и преемственность поколений. Об этом сообщили в ЗакС Петербурга.

Бельский отметил, что российский триколор является не просто государственным символом, а выражением силы и единства страны, памяти о значимых событиях и уверенности в будущем. По словам спикера, флаг воплощает связь поколений, которые создавали и защищали Россию, и под ним жители продолжают двигаться вперед, поддерживая военнослужащих и развивая общество.

"Российский триколор — свидетельство силы и единства нашей Родины, памяти о великих свершениях и уверенности в будущем, — отметил он. — Для меня флаг страны — больше, чем государственный символ. Он воплощенная связь поколений, которые защищали Россию и создавали ее величие". Александр Бельский, Спикер Законодательного собрания Петербурга

Он пожелал петербуржцам благополучия и стабильной жизни, а всей стране — процветания и силы для дальнейшего развития.

Ранее сообщалось, что в ГД внесут проект о размещении флага России на документах и банкнотах.

Фото: Piter.tv