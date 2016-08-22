День государственного флага России: поздравления в стихах и прозе

День государственного флага России: история праздника, дата праздника. В нашей стране День флага является не самым популярным праздником. Это не выходной день и не та дата, которая уже стала хорошей традицией для простых людей. Ведь День государственного флага России мы отмечаем всего лишь 26 лет. Эта дата, 22 августа, отмечается с 1991 года. Именно тогда, в Москве, в стенах Верховного Совета РСФСР был принят нынешний вид флага страны или "триколор" с использованием горизонтальных красной, синей и белой полос.
Это сейчас кажется, что флаг России был всегда. Тогда же, в начале девяностых разгорелись нешуточные споры о том, какие цвета должны сменить красное знамя коммунистов. Например, всерьез рассматривалась возможность признания государственным императорского черно-желтого стяга, который сейчас является символом национализм и оппозиции. Кроме того, был вариант признания государственным морского Андреевского флага. Однако чиновники остановили свой выбор на триколоре, которым в царские времена отмечали торговые суда российского флота. Эти три цвета в свое время ввел император Петр I.Считается, что белый символизирует независимость и свободу государства, синий – это цвет Богоматери, покровительницы России, а красный "отвечает" за державность. Однако существуют и другие трактовки.
Поздравления с Днем государственного флага России в стихах
У россиян только входит в традицию поздравлять друг друга с днем государственного флага России. В последние годы в нашей стране замечен подъем патриотического настроения. Граждане впервые за долгое время заинтересовались своей историей, государством и его символами. Поэтому в социальных сетях все чаще появляются посты гордости о гербах регионов, местных достопримечательностях и даже государственном флаге страны. Плюсом этого праздника является то, что с Днем флага можно поздравлять всех: и женщин, и мужчин, и родных, и коллег - это совсем не узкий и не специализированный праздник. Наш канал предлагает подборку коротких поздравлений в стихах с Днем государственного флага России.
Российский флаг — ты наше знамя!
Есть неба синь в тебе и пламя,
Есть благородство линий белых
И память предков — сильных, смелых.
Российский флаг, ты наша сила,
Что в душу жизнь всем нам вложила,
Державы гордость, честь страны.
Сердца Отчизне отданы!
***
Флаг Россию представляет,
Флаг России всякий знает,
Россияне им гордятся,
Быть достойными стремятся!
Пусть России флаг поможет,
Когда бедность ее гложет,
Когда кто-то богатеет,
А Россия вся хиреет!
Россиян мы поздравляем,
Жизни лучшей вам желаем,
И здоровья, и достатка,
А в правительстве — порядка!
***
Полотнище в три цвета —
Оно у нас в душе.
Здесь синий, красный, белый
Давно живут уже!
Развеет все сомнения,
А значит, сила есть,
Ведь флаг у нас геройский —
Отвага в нём и честь!
Колышется от ветра
... он гордо и свободно.
России флаг трехцветный
Узнаем где угодно!
***
Триколор гордо реет над свободною Россией,
В нем доблесть, и честь, и великая сила,
Главных три цвета Отчизны родной,
Лучший он в мире, не нужен другой!
С Днем флага российского всех поздравляю,
Мирного неба и счастья желаю,
Любите Россию, трехцветный наш флаг,
Здоровья вам, радости, всяческих благ!
***
С Днём флага, с праздником страны,
И пожелать хотим мы,
Чтоб оставался чист всегда
Наш государства символ.
Чтоб небо синее всегда
И мир вокруг прекрасный,
Пусть окружает землю,
Нас, и сине-бело-красный.
Так пусть же реет в высоте,
На радость нам и детям,
И вечный государства флаг,
И мир на всей планете.
***
Бело — сине — красный — Родины цвета.
Мать для всех — Россия, и она одна!
Белый цвет — свободы,
Синий — цвет богов,
Красный — то державность,
Мы побьем врагов!
Праздник отмечаем,
Флаг наш бережем!
Дружно поздравляем,
Гимн страны поем!
***
Пусть флаг родной над нами вьётся,
В стране — достойно всем живётся;
Идём к успехам верным шагом,
Гордимся нашим русским флагом!
Поздравления с Днем флага России короткие в прозе
Вообще-то в поздравления с Днем государственного флага России есть и интеллектуальный смысл. В такие сообщения в СМС или "ВКонтакте" можно вложить реально важную и полезную информацию. Кто из нас хорошо разбирается в символах своего государства? Кто знает историю России на 100%? Далеко не каждый. А в этих поздравлениях помимо эмоций могут содержаться полезные факты и уникальные сведения. Особенно здорово, если такими поздравлениями будут делиться наши дети. Предлагаем подборку поздравлений в прозе с Днем российского флага.
Поздравляем всех россиян с Днем флага России. Желаем вам всего того, что содержится в значении каждого из цветов российского флага: благородства, честности, смелости и великодушия, что, в принципе, и присущие русскому народу. Пускай Богородица, покровительствующая Россию, всегда слышит ваши желания и потребности, а Господь Бог содействует в их осуществлении.
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Флаг нашей страны несет в себе ее историю. Столь много всего в трех цветных полосах. Это и благородство, верность и мужество наших сограждан. Их откровенность и честность. Готовность к самопожертвованию и вера в наше государство. С Днём Флага России!
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Свой флаг — свой символ, свой отличительный маяк средь множества великих держав. Пусть его трёхцветный перелив не затмят войны и падения. Пусть он гордо развевается в вышине, ловя только попутный ветер больших и радужных перемен. С праздником, дорогие соотечественники. С Днём флага, братья-россияне!
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Белый цвет флага — это наша светлая Родина. Синий цвет — это небо над головой, наши моря и реки. Красный — это кровь, пролитая за родную страну. Мы никогда не забудем наших дедов и прадедов, мы помним и ценим наше мирное небо, мы гордимся красотами отчей сторонки!
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Российский флаг — воплощение самых лучших качеств современного человека, честного и справедливого. Красный цвет символизирует отвагу; синий — верность, правду и небо; а белый — чистоту совести и мир. Пусть мирным и чистым будет российское небо сегодня и всегда.
Какой сегодня праздник - 22 августа - День Государственного флага России