День государственного флага России: поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 22 августа, наша страна отмечает День государственного флага России. Канал Piter.TV предлагает прикольные поздравления с Днем флага России.

День государственного флага России: история праздника, дата праздника. В нашей стране День флага является не самым популярным праздником. Это не выходной день и не та дата, которая уже стала хорошей традицией для простых людей. Ведь День государственного флага России мы отмечаем всего лишь 26 лет. Эта дата, 22 августа, отмечается с 1991 года. Именно тогда, в Москве, в стенах Верховного Совета РСФСР был принят нынешний вид флага страны или "триколор" с использованием горизонтальных красной, синей и белой полос.

Это сейчас кажется, что флаг России был всегда. Тогда же, в начале девяностых разгорелись нешуточные споры о том, какие цвета должны сменить красное знамя коммунистов. Например, всерьез рассматривалась возможность признания государственным императорского черно-желтого стяга, который сейчас является символом национализм и оппозиции. Кроме того, был вариант признания государственным морского Андреевского флага. Однако чиновники остановили свой выбор на триколоре, которым в царские времена отмечали торговые суда российского флота. Эти три цвета в свое время ввел император Петр I.Считается, что белый символизирует независимость и свободу государства, синий – это цвет Богоматери, покровительницы России, а красный "отвечает" за державность. Однако существуют и другие трактовки.

Поздравления с Днем государственного флага России в стихах

У россиян только входит в традицию поздравлять друг друга с днем государственного флага России. В последние годы в нашей стране замечен подъем патриотического настроения. Граждане впервые за долгое время заинтересовались своей историей, государством и его символами. Поэтому в социальных сетях все чаще появляются посты гордости о гербах регионов, местных достопримечательностях и даже государственном флаге страны. Плюсом этого праздника является то, что с Днем флага можно поздравлять всех: и женщин, и мужчин, и родных, и коллег - это совсем не узкий и не специализированный праздник. Наш канал предлагает подборку коротких поздравлений в стихах с Днем государственного флага России.

Российский флаг — ты наше знамя!

Есть неба синь в тебе и пламя,

Есть благородство линий белых

И память предков — сильных, смелых.

Российский флаг, ты наша сила,

Что в душу жизнь всем нам вложила,

Державы гордость, честь страны.

Сердца Отчизне отданы!

***

Флаг Россию представляет,

Флаг России всякий знает,

Россияне им гордятся,

Быть достойными стремятся!

Пусть России флаг поможет,

Когда бедность ее гложет,

Когда кто-то богатеет,

А Россия вся хиреет!

Россиян мы поздравляем,

Жизни лучшей вам желаем,

И здоровья, и достатка,

А в правительстве — порядка!

***

Полотнище в три цвета —

Оно у нас в душе.

Здесь синий, красный, белый

Давно живут уже!

Развеет все сомнения,

А значит, сила есть,

Ведь флаг у нас геройский —

Отвага в нём и честь!

Колышется от ветра

... он гордо и свободно.

России флаг трехцветный

Узнаем где угодно!

***

Триколор гордо реет над свободною Россией,

В нем доблесть, и честь, и великая сила,

Главных три цвета Отчизны родной,

Лучший он в мире, не нужен другой!

С Днем флага российского всех поздравляю,

Мирного неба и счастья желаю,

Любите Россию, трехцветный наш флаг,

Здоровья вам, радости, всяческих благ!

***

С Днём флага, с праздником страны,

И пожелать хотим мы,

Чтоб оставался чист всегда

Наш государства символ.

Чтоб небо синее всегда

И мир вокруг прекрасный,

Пусть окружает землю,

Нас, и сине-бело-красный.

Так пусть же реет в высоте,

На радость нам и детям,

И вечный государства флаг,

И мир на всей планете.

***

Бело — сине — красный — Родины цвета.

Мать для всех — Россия, и она одна!

Белый цвет — свободы,

Синий — цвет богов,

Красный — то державность,

Мы побьем врагов!

Праздник отмечаем,

Флаг наш бережем!

Дружно поздравляем,

Гимн страны поем!

***

Пусть флаг родной над нами вьётся,

В стране — достойно всем живётся;

Идём к успехам верным шагом,

Гордимся нашим русским флагом!

Поздравления с Днем флага России короткие в прозе

Вообще-то в поздравления с Днем государственного флага России есть и интеллектуальный смысл. В такие сообщения в СМС или "ВКонтакте" можно вложить реально важную и полезную информацию. Кто из нас хорошо разбирается в символах своего государства? Кто знает историю России на 100%? Далеко не каждый. А в этих поздравлениях помимо эмоций могут содержаться полезные факты и уникальные сведения. Особенно здорово, если такими поздравлениями будут делиться наши дети. Предлагаем подборку поздравлений в прозе с Днем российского флага.

Поздравляем всех россиян с Днем флага России. Желаем вам всего того, что содержится в значении каждого из цветов российского флага: благородства, честности, смелости и великодушия, что, в принципе, и присущие русскому народу. Пускай Богородица, покровительствующая Россию, всегда слышит ваши желания и потребности, а Господь Бог содействует в их осуществлении. *** Флаг нашей страны несет в себе ее историю. Столь много всего в трех цветных полосах. Это и благородство, верность и мужество наших сограждан. Их откровенность и честность. Готовность к самопожертвованию и вера в наше государство. С Днём Флага России! *** Свой флаг — свой символ, свой отличительный маяк средь множества великих держав. Пусть его трёхцветный перелив не затмят войны и падения. Пусть он гордо развевается в вышине, ловя только попутный ветер больших и радужных перемен. С праздником, дорогие соотечественники. С Днём флага, братья-россияне! *** Белый цвет флага — это наша светлая Родина. Синий цвет — это небо над головой, наши моря и реки. Красный — это кровь, пролитая за родную страну. Мы никогда не забудем наших дедов и прадедов, мы помним и ценим наше мирное небо, мы гордимся красотами отчей сторонки! *** Российский флаг — воплощение самых лучших качеств современного человека, честного и справедливого. Красный цвет символизирует отвагу; синий — верность, правду и небо; а белый — чистоту совести и мир. Пусть мирным и чистым будет российское небо сегодня и всегда. Поздравления взяты с сайта Pozdravok.

Какой сегодня праздник - 22 августа - День Государственного флага России